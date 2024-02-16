Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
В США подготовили альтернативный законопроект о помощи Украине
Конгрессмены США составили альтернативный законопроект о помощи Киеву, Израилю и Тайваню на сумму более 66 млрд долларов, он предусматривает ужесточение охраны границы, сообщило издание Punchbowl.
Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, а также обяжет сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать тех, кто находится в стране незаконно, передает РИА «Новости».
Действие законопроекта распространяется на один год. В его рамках 47,69 млрд долларов будет выделено Украине, 10,4 млрд долларов получит Израиль.
«При этом 5,4 млрд долларов будут потрачены на Индо-Тихоокеанский регион, а 2,4 млрд долларов – на поддержку американских операций на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон стал тем, кто принимает главные решения по Украине.