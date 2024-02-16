В США подготовили альтернативный законопроект о помощи Украине

Tекст: Кристина Цыцура

Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, а также обяжет сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать тех, кто находится в стране незаконно, передает РИА «Новости».

Действие законопроекта распространяется на один год. В его рамках 47,69 млрд долларов будет выделено Украине, 10,4 млрд долларов получит Израиль.

«При этом 5,4 млрд долларов будут потрачены на Индо-Тихоокеанский регион, а 2,4 млрд долларов – на поддержку американских операций на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон стал тем, кто принимает главные решения по Украине.