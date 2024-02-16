Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Бастрыкин поручил завести дело на сотрудника ФТС из-за дебоша в Калининграде
Бастрыкин поручил завести дело на экс-главу Главного управления тылового обеспечения ФТС Завгороднего из-за дебоша в Калининграде
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бывшего руководителя Главного управления тылового обеспечения ФТС Олега Завгороднего после дебоша в Калининграде.
Глава СК поручил руководителю следственного управления СК по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить дело по этому факту, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно информации СМИ, в начале февраля Завгородний якобы устроил дебош в калининградском отеле. После этого он покинул должность по собственному желанию.
Он возглавлял Главное управление тылового обеспечения ФТС с 2017 года.