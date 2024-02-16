Глава МИД Лавров: Украина превратилась в «международного попрошайку»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Запад использует Украину во всех смыслах, для того чтобы сдерживать Россию, для того чтобы «нанести России стратегическое поражение», то есть не позволить ей играть роль на мировой арене, которая ей положена по праву, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что в результате Украина, получившая от Cоветского Cоюза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы.

«… в территорию вымирающую, без преувеличения, а киевские власти – всеми признанный международный попрошайка», – заключил министр.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.