Украинский пленный испугался возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

Украинский пленный из «Азова» Тутов признался, что боится возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

Tекст: Ольга Никитина

«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», – сказал он РИА «Новости».

Произошедшее с Ил-76 Тутов назвал «нонсенсом». Он отметил, что украинские пленные на борту самолета возвращались домой к родным, но воздушное судно было сбито, «такого быть не должно».

Тутов предположил, что это могло произойти случайно, и выразил надежду, что ответственные понесли наказание. «А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», – сказал пленный.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы.

