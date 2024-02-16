Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что приоритетом для создания города было желание обезопасить российских военных от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров, передает РИА «Новости».

Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки «Днепр» с позывным «Лис», все блиндажи, где проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, над которыми есть земляные насыпи.

По его словам, в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

Старший повар полка рассказал, что бойцы довольны кухней, в пятницу отобедают гороховым супом, а на второе будут мясные консервы с гречневой кашей.

«Говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – отметил он.

Уточняется, что жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.

В «подземном городе» имеется спортзал с необходимым оборудованием: гири, гантели, груши, штанга. Более того, помогает и то, что среди военных оказались преподаватели физкультуры или фитнес-тренеры – теперь бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом.

Военный с позывным «Лис» добавил, что общая протяженность переходов и траншей города – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.