Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.16 комментариев
Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении
ВС России создали «подземный город» для безопасности личного состава группировки «Днепр» на Херсонском направлении.
Отмечается, что приоритетом для создания города было желание обезопасить российских военных от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров, передает РИА «Новости».
Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки «Днепр» с позывным «Лис», все блиндажи, где проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, над которыми есть земляные насыпи.
По его словам, в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.
Старший повар полка рассказал, что бойцы довольны кухней, в пятницу отобедают гороховым супом, а на второе будут мясные консервы с гречневой кашей.
«Говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – отметил он.
Уточняется, что жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.
В «подземном городе» имеется спортзал с необходимым оборудованием: гири, гантели, груши, штанга. Более того, помогает и то, что среди военных оказались преподаватели физкультуры или фитнес-тренеры – теперь бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом.
Военный с позывным «Лис» добавил, что общая протяженность переходов и траншей города – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.