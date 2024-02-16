Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Ударные вертолеты ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Ударные вертолеты ВКС России Ка-52 и Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Российские ударные вертолеты поразили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении.
«Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.
Отмечается, что по данным авианаводчика все цели были поражены.
В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
Вертолеты сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ.