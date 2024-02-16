Финансовая помощь США Киеву ведет к отсрочке неизбежного мира, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Tекст: Денис Тельманов

«Последняя схема Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество, Украина никогда не вернет долги», – приводит слова Карлсона ТАСС.

По его словам, предоставление Киеву кредита «всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных украинцев».

Ранее Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада.