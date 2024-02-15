Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.2 комментария
Похитившего 600 млн россиянина задержали в Уфе после депортации из Турции
Правоохранители задержали депортированного из Турции россиянина Руслана Нагаева, подозреваемого в хищении свыше 600 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мужчину задержали в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима, Нагаева обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сказала Волк ТАСС.
Нагаев являлся исполняющим обязанности гендиректора одной из компаний. Согласно данным следствия, с 2016 по 2018 годы он заключил несколько договоров на строительно-монтажные работы и оказание услуг. Деньги он получал, но не перечислял их субподрядчикам. Общая сумма ущерба – более 600 млн рублей.
Нагаев сбежал от следствия за рубежом, его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Он сбежал в Грузию, оттуда – в Турцию, где его и задержали, а после чего депортировали. Обвиняемого поместили под стражу.
Ранее в феврале в Москве осудили адвоката Алексея Герасимова. По данным прокуратуры, он похитил 12,9 млн рублей у подсудимой, пообещав посодействовать ей в освобождении.