За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин сообщил об увеличении финансирования здравоохранения на селе
Путин сообщил об увеличении финансирования первичного звена здравоохранения на селе
Президент России Владимир Путин сообщил о выравнивании тарифов на оказание медицинской помощи в городах и на селе, благодаря чему возрастет финансирование здравоохранения в сельской местности, в первую очередь деньги пойдут на зарплаты, сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.
«Начиная с текущего, 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности, то есть другими словами – существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов (фельдшерско-акушерский пунктов), врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах», – цитирует его ТАСС.
Путин предупредил руководителей регионов: «Эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности».
Ранее Путин пообещал, что российские власти продолжат работу над усовершенствованием первичного звена здравоохранения.