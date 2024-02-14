За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин предложил увеличить доплаты медикам в малых городах и селах
Путин предложил увеличить доплаты медикам в небольших населенных пунктах
Президент России Владимир Путин предложил увеличить ежемесячные выплаты для медицинских работников, работающих в небольших городах и селах.
«В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», – сказал Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий, передает ТАСС.
Глава государства призвал уделить особое внимание поддержке врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц.
В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачам будет обеспечена доплата в размере 29 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 13 тыс. рублей, уточнил Путин. В населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек эти выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.
Ранее Путин пообещал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.