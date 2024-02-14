Путин посетил Центр диагностики и телемедицины Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале написал, что российский лидер посетил центр диагностики и телемедицины в Москве: здесь исследования МРТ, рентген, полученные из московских поликлиник, изучают лучшие специалисты и искусственный интеллект. По его словам, правильный диагноз ставится намного быстрее.

Он отметил, что главе государства показали, как искусственный интеллект ставит точный диагноз, в 10 раз быстрее обычных исследований.

Это первый в России (и один из самых крупных в мире) телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях, передает ТАСС.

До 2020 года в московских поликлиниках действовала традиционная модель лучевой диагностики. Результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. В трудных случаях они могли посоветоваться с коллегами, но единого стандарта работы и системы внешнего контроля не было. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток.

В 2019 году все цифровые диагностические устройства столичных медорганизаций были подключены к Единому радиологическому сервису (ЕРИС).

После выполнения исследований цифровые снимки автоматически включаются в базу данных ЕРИС, а их расшифровка проводится централизованно рентгенологами Центра диагностики и телемедицины. Подготовленные заключения автоматически сохраняются в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы и включаются в электронные медицинские карты пациентов.

Сейчас в центре работает около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тыс. снимков в неделю – компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков. В 2023 году было выполнено описание 5 млн исследований – это вдвое больше, чем годом ранее.

Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз – с 27,5 часа до 1 часа 44 минут.