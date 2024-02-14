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    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

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    14 февраля 2024, 16:15 • Новости дня

    Путин посетил Центр диагностики и телемедицины Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины.

    Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале написал, что российский лидер посетил центр диагностики и телемедицины в Москве: здесь исследования МРТ, рентген, полученные из московских поликлиник, изучают лучшие специалисты и искусственный интеллект. По его словам, правильный диагноз ставится намного быстрее.

    Он отметил, что главе государства показали, как искусственный интеллект ставит точный диагноз, в 10 раз быстрее обычных исследований.

    Это первый в России (и один из самых крупных в мире) телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медучреждениях, передает ТАСС.

    До 2020 года в московских поликлиниках действовала традиционная модель лучевой диагностики. Результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. В трудных случаях они могли посоветоваться с коллегами, но единого стандарта работы и системы внешнего контроля не было. В зависимости от загруженности специалиста время описания снимков составляло от нескольких часов до нескольких суток.

    В 2019 году все цифровые диагностические устройства столичных медорганизаций были подключены к Единому радиологическому сервису (ЕРИС).

    После выполнения исследований цифровые снимки автоматически включаются в базу данных ЕРИС, а их расшифровка проводится централизованно рентгенологами Центра диагностики и телемедицины. Подготовленные заключения автоматически сохраняются в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы и включаются в электронные медицинские карты пациентов.

    Сейчас в центре работает около 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник, которые описывают порядка 130 тыс. снимков в неделю – компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков. В 2023 году было выполнено описание 5 млн исследований – это вдвое больше, чем годом ранее.

    Новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз – с 27,5 часа до 1 часа 44 минут.

    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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    14 февраля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

    Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

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    13 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин поручил установить в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду поручение подготовить предложения по установлению в стране Дня наставника.

    Глава государства ждет соответствующие предложения к 1 июля этого года, следует из перечня поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил своей администрации к 1 марта направить в кабмин подготовленные регионами предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника.

    Кроме того, правительству дано поручение представить предложения о внесении в трудовое законодательство изменений, предусматривающих возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

    Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

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    14 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО

    Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО

    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО
    @ Mikhail Klimentyev/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп «пригласил» российского лидера Владимира Путина вторгнуться на территорию стран НАТО, заявил президент США Джо Байден.

    Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.

    Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.

    Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.

    «Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».

    Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.

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    14 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Путин дал регионам право запрещать «наливайки»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках».

    Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, власти регионов могут ввести требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, передает ТАСС.

    Кроме того, регионы смогут устанавливать ограничение времени розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

    В качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством России или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

    Также вводятся нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели из этих регионов не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

    Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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    13 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    Путин поручил подвести итоги проекта по снижению «бумажной» нагрузки на учителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин дал поручение подвести итоги проекта по снижению бюрократической нагрузки на преподавателей, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Образование» подвести итоги пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на учителей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Также при необходимости им предстоит внести предложения об изменениях в законах по этой теме.

    Ответственными указаны премьер Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Доклад должен быть представлен к 1 октября.

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    13 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин поручил организовать конкурс для наставников «Быть, а не казаться!»

    Путин поручил организовать проведение конкурса для наставников «Быть, а не казаться!»

    Путин поручил организовать конкурс для наставников «Быть, а не казаться!»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!», говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    «Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», – приводит поручение ТАСС.

    Поручение дано Росмолодежи, Минпросвещения России, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых», обществу «Знание» и Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад об исполнении Путин ждет к 1 июля.

    Кроме того, Путин поручил организовать в стране конкурс «Наставник года».

    Также Минпросвещения и Минобрнауки должны до 1 июля разработать курсы по наставничеству и включить их в программы повышения квалификации.

    Ранее Путин дал поручение подвести итоги проекта по снижению бюрократической нагрузки на преподавателей.

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    13 февраля 2024, 18:54 • Новости дня
    Путин поручил провести в России конкурс «Наставник года»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России при участии АНО «Россия – страна возможностей» организовать в стране конкурс «Наставник года».

    Глава государства ждет доклад об исполнении этого поручения до 1 июля 2024 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил установить в России День наставника.

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    13 февраля 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин поручил привлечь волонтеров к работе по профилактике детских правонарушений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года поручил привлечь волонтеров и благотворителей к работе с учреждениями, которые занимаются профилактикой детских правонарушений, сообщила пресс-служба Кремля.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минпросвещения, Росмолодежь и МВД России при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и Ассоциации волонтерских центров обеспечить привлечение наставников из числа участников добровольческих (волонтерских) и благотворительных организаций в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передает ТАСС.

    Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года.

    Ранее Путин поручил организовать проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!».

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    14 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать опыт специальной военной операции при организации системы гражданской обороны страны.

    «Речь о совершенствовании системы гражданской обороны, здесь надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам заседания коллегии МЧС.

    По мнению Путина, «следует уделить особое внимание совершенствованию всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевых действий, подвергаются террористическим атакам неонацистов». Президент уточнил, что «это касается и оперативной помощи гражданам, которые пострадали от диверсий и обстрелов».

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    14 февраля 2024, 11:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира

    Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

    «Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», – сказал Путин на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации.

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    14 февраля 2024, 13:04 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в среду намерен выступить на Форуме будущих технологий и провести встречу с учеными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент запланировал объемное выступление на Форуме, также там пройдет общение главы государства с учеными, сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в 2024 году Форум будущих технологий посвящен медицинским технологиям.

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    14 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить контролем МЧС школы и больницы

    Путин: Больницы и школы должны быть под постоянным контролем МЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все больницы, учебные заведения и соцучреждения должны отвечать современным требованиям безопасности и находиться под постоянным контролем МЧС, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам коллегии МЧС.

    «Под постоянным контролем МЧС должны оставаться вопросы обеспечения безопасности школ и вузов, больниц и других социальных учреждений во всех субъектах Федерации», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что также «нельзя снижать внимание и к местам массового пребывания граждан».

    «Все такие объекты должны полностью отвечать современным требованиям в области безопасности», – сказал глава государства.

    Кроме того, он призвал внедрять новое программное обеспечение для системы предупреждения ЧС.

    «Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, а для этого необходимо активнее использовать возможности современных цифровых технологий, внедрять новое программное обеспечение, которое позволит оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях, принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае, действовать на опережение», – сказал Путин.

    Также, по словам президента, в работу МЧС, в том числе территориальных подразделений, необходимо внедрять передовые технологии и информационные ресурсы. «Это крайне важно, в том числе для более четкого проведения контрольно-надзорных мероприятий», – указал он.

    Основная задача заключается в том, чтобы надежно гарантировать интересы и безопасность граждан, но не создавать при этом барьеров и административного давления на законопослушный бизнес.

    Путин подчеркнул, что в 2024 году сотрудникам МЧС, территориальным и специализированным подразделениям ведомства «предстоит решать ответственные и важные задачи».

    В свою очередь власти будут и дальше повышать зарплаты и предоставлять другие меры поддержки сотрудникам МЧС.

    «Государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС. Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», – сказал Путин.

    Он напомнил, что в прошлом году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Уверен, что российские спасатели – весь личный состав МЧС России – будут четко решать поставленные задачи. Верно служить Родине и нашему народу. Желаю вам успехов», – заключил Путин.

    Также президент поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира.

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    14 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу МЧС в Донбассе и Новороссии

    Путин оценил мужественную и профессиональную работу МЧС в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил мужество и профессиональную работу МЧС в новых регионах в условиях риска для жизней спасателей.

    «Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование. Участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что в новых российских регионах необходимо укреплять структуры МЧС.

    «В прошлом году новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического оснащения, привлекать дополнительные кадры пожарных, спасателей, саперов, психологов и других специалистов», – сказал глава государства.

    Ранее на заседании коллегии МЧС Путин заявил, что необходимо использовать опыт СВО в гражданской обороне.

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    14 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с Днем государственности Сербии.

    Вучич сообщил в своих соцсетях, что получил поздравительное послание от российского лидера через посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

    «Я поблагодарил за поздравления и особо отметил исключительный символизм Сретения Господня, как праздника, где встречаются наша история и государственность, дух свободы и любовь к Родине и высшим ценностям, за которые мы боролись на протяжении веков», – передает ТАСС слова главы Сербии.

    «Отношения между нашими странами основаны на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Убежден, что мы и дальше будем всесторонне укреплять российско-сербское стратегическое партнерство, развивать конструктивное сотрудничество в различных областях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Сербии – счастья и процветания», – приводит пресс-служба сербского президента текст поздравления российского лидера.

    Ранее власти Сербии назвали феноменальным интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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