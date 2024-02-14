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ВСУ подготовили запасные пути снабжения группировки в Авдеевке
Группировка украинских военных в Авдеевке может лишиться основного пути снабжения, на этот случай предусмотрены альтернативные пути, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Если основная логистическая артерия окажется отрезана российскими войсками, то снабжение планируется проводить по запасным, сказал Лиховой в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
Он добавил, что не в праве раскрывать перемещение сил в реальном времени, ситуация в Авдеевке «напряженная» и «динамичная», в ней уже несколько дней ведутся уличные бои.
Также представитель группировки отметил, что ВСУ попытаются удержать населенный пункт.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВС России продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, перерезав населенный пункт «пополам». Занятые ВСУ позиции на юге города оказались отрезаны от основных.