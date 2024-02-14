Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Пескова спросили о якобы ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников»
Песков не стал комментировать сообщения о якобы ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы ударе ВСУ по большому десантному кораблю «Цезарь Куников» в Черном море.
«Это все-таки напрямую связано с ходом спецоперации. Соответственно, исключительно прерогатива Министерства обороны», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он предложил ориентироваться на сообщения от оборонного ведомства и отметил, что не может ничего сказать по этому поводу.