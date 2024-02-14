Стоимость биткоина впервые с 2021 года поднялась выше 51 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

Биткоин к 12.12 рос до 51,205 долларов, к 12.32 мск замедлив рост до 51,193 долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз цена на биткоин поднималась выше 51 тыс. долларов 3 декабря 2021 года.

Во вторник биткоин впервые с 2021 года превысил отметку в 50 тыс. долларов.