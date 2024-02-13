MarketWatch: Биткойн впервые с 2021 года превысил 50 тыс. долларов

Tекст: Александра Юдина

По информации CoinDesk, курс биткойна в ходе торгов поднимается на 0,2% и составляет 49 943 доллара, при том что за день до этого котировки доходили до 50 211 долларов, передает «Интерфакс»

В общей сложности в течение последних семи сессий криптовалюта прибавила в цене на 11% после роста в два с половиной раза в прошлом году.

Кроме того, цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. в понедельник выросла на 3,7%, а акции компании Riot Platforms, занимающейся майнингом биткойнов, подскочили в цене на 9,4%.

Как отметил Шон Фаррел из Fundstrat, поддержку биткойну оказывает тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально одобрила запуск 11 первых ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, – в последнее время поддержку биткойну также оказал высокий спрос на спотовом рынке.

По мнению главы отдела исследований в компании 3iQ, занимающейся управлением цифровыми активами, Марка Коннорса, цена биткойна может достичь 160 тыс. долларов к концу 2024 года и 350 тыс. долларов во второй половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что курс биткойна в ходе торговой сессии в четверг впервые с декабря 2021 года превысил отметку в 49 тыс. долларов.

