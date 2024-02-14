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Антироссийский духовник временно отстранен от служения в Грузии после угроз в его адрес
Грузинский священник Петрэ Колхи (Кварацхелия) по решению Синода ГПЦ временно отстранен от служения за «неподобающие действия» и «неявку на церковную комиссию», сам он связывает это со своей антироссийской позицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам духовника, в его адрес участились угрозы от считающегося пророссийским движения «Альт-инфо» после того, как он раскритиковал появление в главном храме страны – Соборе Святой Троицы иконы с изображением Святой Матроны и Иосифа Сталина.
Также священник известен своей антироссийской позицией и высказываниями на этот счет.
«Я всегда буду фиксировать свое мнение», – заявил священник.
Решение временно остранить его ГПЦ приняла после того, как Петрэ Колхи трижды не явился на заседание Синоидальной комиссии.
В «Альт-инфо» заявили, что предлагают духовнику обратиться в МВД Грузии и отвергают факты угроз.