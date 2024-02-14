Антироссийский духовник временно отстранен от служения в Грузии после угроз в его адрес

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По словам духовника, в его адрес участились угрозы от считающегося пророссийским движения «Альт-инфо» после того, как он раскритиковал появление в главном храме страны – Соборе Святой Троицы иконы с изображением Святой Матроны и Иосифа Сталина.

Также священник известен своей антироссийской позицией и высказываниями на этот счет.

«Я всегда буду фиксировать свое мнение», – заявил священник.

Решение временно остранить его ГПЦ приняла после того, как Петрэ Колхи трижды не явился на заседание Синоидальной комиссии.

В «Альт-инфо» заявили, что предлагают духовнику обратиться в МВД Грузии и отвергают факты угроз.