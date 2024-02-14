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    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    ВС России взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком
    Стало известно об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    20 комментариев
    14 февраля 2024, 12:40 • Новости дня

    Антироссийский духовник временно отстранен от служения в Грузии после угроз в его адрес

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинский священник Петрэ Колхи (Кварацхелия) по решению Синода ГПЦ временно отстранен от служения за «неподобающие действия» и «неявку на церковную комиссию», сам он связывает это со своей антироссийской позицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам духовника, в его адрес участились угрозы от считающегося пророссийским движения «Альт-инфо» после того, как он раскритиковал появление в главном храме страны – Соборе Святой Троицы иконы с изображением Святой Матроны и Иосифа Сталина.

    Также священник известен своей антироссийской позицией и высказываниями на этот счет.

    «Я всегда буду фиксировать свое мнение», – заявил священник.

    Решение временно остранить его ГПЦ приняла после того, как Петрэ Колхи трижды не явился на заседание Синоидальной комиссии.

    В «Альт-инфо» заявили, что предлагают духовнику обратиться в МВД Грузии и отвергают факты угроз.

    13 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, прибывших на учения, передает «Российская газета».

    По информации «Военной хроники», в это время на объекте проходило построение пехоты ВСУ. Сообщается, что город закрыт на въезд и выезд.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

    Коментарии (41)
    13 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике
    Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предлагала Эквадору варианты взаимодействия по поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа на предложение не поступило, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

    Как указали в пресс-службе, российская сторона предлагала эквадорцам различные варианты взаимодействия как по организации технического освидетельствования, так и дальнейшему поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа не последовало, передает ТАСС.

    В сообщении также отмечается, что передача третьим странам военной техники российского (советского) производства, ранее поставленной Республике Эквадор, без письменного разрешения российской стороны является незаконной.

    Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявил, что военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину.

    Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отомстить Эквадору за сделку с США может каждый россиянин. А позже появилась информация, что Россия уже наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии.

    На ваш взгляд
    Вы поддерживаете идею бойкота бананов из Эквадора, чтобы наказать эту страну за передачу российской военной техники США?



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    28 комментариев


    Коментарии (14)
    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (16)
    13 февраля 2024, 19:11 • Новости дня
    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Пашинян: Войскам Армении на границе с Азербайджаном дан приказ не поддаваться на провокации

    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Армении дало распоряжение войскам предпринять меры по недопущению эскалации на границе с Азербайджаном после инцидента с уничтожением армянского боевого поста, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    Вооруженным силам Армении также отдан приказ не поддаваться на провокации, сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных. МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира.

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    13 февраля 2024, 20:05 • Новости дня
    В Британии заявили о новом праве в международной политике в ближайшие десять лет
    В Британии заявили о новом праве в международной политике в ближайшие десять лет
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В докладе Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что нынешние многочисленные конфликты могут привести к тому, что в ближайшие десять лет будет действовать в международных делах право сильного.

    Это приведет к тому, что демократические страны-единомышленники будут налаживать более тесные двухсторонние и многосторонние оборонные связи, передает ТАСС.

    Нынешними очагами напряженности названы война Израиля с ХАМАС, ракетная угроза со стороны йеменских хуситов, растущая напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе, конфликты в Африке, а также конфликт на Украине.

    Также IISS отметил, что оборонный бюджет США составил в 2023 году 905,5 млрд долларов, что превысило расходы по этой статье других стран из топ-15. В том числе Китая, России, Индии, Британии и стран ЕС.

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    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

    Коментарии (21)
    13 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    «Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

    Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.

    Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.  

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к Киркорову после его выступления перед ранеными в больнице ДНР?



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    17 комментариев


    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (43)
    13 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»

    Песков: После интервью Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись

    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин кратко пообщался без камер с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что разговор был недолгим, «на ногах», передает ТАСС.

    Оценивая эффект от интервью, Песков отметил, что оно заставило многих в Европе задуматься о том, стоит ли ЕС продолжать прежнюю неконструктивную линию поведения. Интервью, по словам Пескова, вышло резонансным.

    «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», – сказал представитель Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

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    13 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    Ученые выявили месячный сдвиг московского климата

    Ученый РАН Семенов рассказал о том, как климатические нормы в Москве сдвинулись на месяц

    Ученые выявили месячный сдвиг московского климата
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Климат в Москве за последние 40 лет сместился на месяц, температура летом и зимой стала выше, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

    В эфире радиостанции «Говорит Москва» Семенов рассказал, что за последние 40 лет климат в Москве стал теплее – температура воздуха летом увеличилась на полтора-два градуса, а в зимние месяцы выросла на три и даже на четыре градуса.

    «То есть у нас теперь июнь стал таким же как июль 40 лет назад. А зимой, соответственно, мы уже дошли до разницы между февралем и мартом. Скоро у нас вот-вот февраль будет такой же, как март 40 лет назад. Осень у нас наступает позже», – сказал Семенов.

    Кроме того, почти на две недели сократилась продолжительность зимы. Это особенно заметно осенью, когда температура воздуха пересекает отметку в ноль градусов, – раньше это происходило в начале ноября, а сейчас в его середине, рассказал Семенов.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в феврале.

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    13 февраля 2024, 13:24 • Новости дня
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, сообщил знакомый с планами исполнителя источник.

    По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.

    Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.

    Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    Коментарии (35)
    13 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Скончался выпивший уксуса из бутылки минералки житель Владикавказа

    Скончался выпивший уксуса из бутылки минералки «Джермук» житель Владикавказа

    Скончался выпивший уксуса из бутылки минералки житель Владикавказа
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В больнице скончался житель Северной Осетии, госпитализированный с ожогом пищевода после глотка из бутылки минеральной воды торговой марки «Джермук».

    О смерти мужчины сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», – написал глава республики.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий воды «Джермук» в связи с поступившей 12 февраля информацией об ожоге пищевода жителем Владикавказа после ее употребления.

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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