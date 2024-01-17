Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Икону с изображением Сталина убрали из главного храма Грузии
Икона с изображением Иосифа Сталина и Святой Матроны, которая вызвала бурные дискуссии в Грузии, убрана из главного кафедрального собора страны – Святой Троицы, сообщили грузинские СМИ в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Судьба этой иконы неизвестна, однако ранее сообщалось, что она будет переписана так, чтобы на ней больше не было изображения Сталина.
Ранее сообщалось, что изображение Сталина уберут с иконы Святой Матроны в главном соборе Грузии – Святой Троицы по рекомендации ГПЦ из-за бурных дискуссий в местном обществе.
Напомним, что оппозиционная активистка Ната Перадзе залила краской эту икону, после чего МВД Грузии возбудило дело по статье административного кодекса, которая за мелкое хулиганство предусматривает заключение на 15 суток или штраф до 1000 лари (примерно 370 долларов).
Политические организации, которые ориентированы на поддержку Грузинской церкви, требуют, чтобы за осквернение иконы дело было переквалифицировано и рассматривалось по статьям УК.
Ранее официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе заявил, что скандал вокруг иконы является надуманным.