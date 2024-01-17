Икону с изображением Сталина убрали из главного храма Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Судьба этой иконы неизвестна, однако ранее сообщалось, что она будет переписана так, чтобы на ней больше не было изображения Сталина.

Ранее сообщалось, что изображение Сталина уберут с иконы Святой Матроны в главном соборе Грузии – Святой Троицы по рекомендации ГПЦ из-за бурных дискуссий в местном обществе.

Напомним, что оппозиционная активистка Ната Перадзе залила краской эту икону, после чего МВД Грузии возбудило дело по статье административного кодекса, которая за мелкое хулиганство предусматривает заключение на 15 суток или штраф до 1000 лари (примерно 370 долларов).

Политические организации, которые ориентированы на поддержку Грузинской церкви, требуют, чтобы за осквернение иконы дело было переквалифицировано и рассматривалось по статьям УК.

Ранее официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе заявил, что скандал вокруг иконы является надуманным.