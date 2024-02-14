Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу написания выпускных работ
ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы по написанию выпускных работ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» за распространение рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ, говорится в сообщении службы.
Как говорится в сообщении, компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ, после чего ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя «Work 5» и рекламораспространителя ООО «Яндекс», передает ТАСС.
Там добавили, что в случае установления нарушения организации будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП.
Ранее ФАС уличила «Яндекс» в рекламе мультимедийной подписки по нереальной цене.