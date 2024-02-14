После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.0 комментариев
Овечкин выразил надежду, что сборную России допустят до Олимпиады-2026
Овечкин надеется, что сборную России допустят до участия в Олимпиаде 2026 года
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин надеется на допуск сборной России до участия в Олимпийских играх 2026 года, заявил он порталу The Athletic.
По его словам, нападающий клуба НХЛ «Тампа» Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпийских играх и это безумие, передает ТАСС. Овечкин добавил, что россияне не могут ничего изменить, а просто следуют правилам и прямо сейчас сборная России не едет на Олимпийские игры. Он добавил, что надеется на то, что ситуация изменится.
Тем временем «Вашингтон» Овечкина со счетом 3:6 проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин забил гол в шестом матче подряд, это его самая продолжительная голевая серия с декабря 2018 года. Россиянин находится на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 836 шайбами.
Ранее Овечкин установил самую длинную голевую серию среди возрастных игроков «Вашингтона».