Палата представителей США решила не торопиться с обсуждением помощи Украине

Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

Tекст: Евгений Поздняков

«Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

«Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

«По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

«Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

«Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».