Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?4 комментария
Мосгорсуд подтвердил штраф Моргенштерну за непредоставление отчетов иноагента
Мосгорсуд оставил в силе штраф Моргенштерну за непредоставление отчетов иноагента
Штраф рэперу и иноагенту Алишеру Моргенштерну* (Валеев при рождении) за непредоставление отчетности иностранного агента признан законным, соответствующее решение вынес Московский городской суд.
Решение суда первой инстанции оставили без изменения, жалобу – без удовлетворения, сообщили в суде РИА «Новости».
Штраф назначил Савеловский суд Москвы в ноябре 2023 года, музыканта признали виновным в том, что он не направил вовремя декларации о доходах и расходах в Минюст России.
Защита рэпера заявляла, что это малозначительное нарушение, ответственность за отсутствие отчетности ввели только в декабре 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала несколько дней, а форму отчетности утвердили менее чем за неделю.
Также Савеловский суд Москвы штрафовал Моргенштерна за отказ указывать статус иностранного агента в соцсетях. Музыкант попал в список иностранных агентов в начале мая 2023 года.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом