Мосгорсуд подтвердил штраф Моргенштерну за непредоставление отчетов иноагента

Мосгорсуд оставил в силе штраф Моргенштерну за непредоставление отчетов иноагента

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение суда первой инстанции оставили без изменения, жалобу – без удовлетворения, сообщили в суде РИА «Новости».

Штраф назначил Савеловский суд Москвы в ноябре 2023 года, музыканта признали виновным в том, что он не направил вовремя декларации о доходах и расходах в Минюст России.

Защита рэпера заявляла, что это малозначительное нарушение, ответственность за отсутствие отчетности ввели только в декабре 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала несколько дней, а форму отчетности утвердили менее чем за неделю.

Также Савеловский суд Москвы штрафовал Моргенштерна за отказ указывать статус иностранного агента в соцсетях. Музыкант попал в список иностранных агентов в начале мая 2023 года.