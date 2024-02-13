Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший в Молдавии дрон
Минобороны: Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший на юге Молдавии беспилотник
В Минобороны Молдавии объяснили, почему радар Ground Master (GM) 200, закупленный республикой у Франции, не смог обнаружить беспилотник, обломки которого найдены на юге страны у границы с Украиной.
По данным молдавского военного ведомства, основной причиной является малая высота полета цели, малая отражательная поверхность осколков и большое расстояние до цели, передает ТАСС со ссылкой на Радио Кишинев. Как в свою очередь отметил депутат правящей Партии действия и солидарности Дориан Истратий, республика намерена закупить дополнительные радары, так как одного недостаточно для Молдавии, территория которой простирается на 350 км.
По его словам, имеющийся у ведомства радар обнаруживает цель за 250 км, а сбить цель может в радиусе до 100 км.
Ранее пограничная полиция Молдавии заявила об обнаружении обломков беспилотника типа Shahed недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты рядом с границей с Украиной. Среди обломков упавшего в Молдавии беспилотника обнаружили неразорвавшуюся часть.