Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший в Молдавии дрон

Минобороны: Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший на юге Молдавии беспилотник

Tекст: Александра Юдина

По данным молдавского военного ведомства, основной причиной является малая высота полета цели, малая отражательная поверхность осколков и большое расстояние до цели, передает ТАСС со ссылкой на Радио Кишинев. Как в свою очередь отметил депутат правящей Партии действия и солидарности Дориан Истратий, республика намерена закупить дополнительные радары, так как одного недостаточно для Молдавии, территория которой простирается на 350 км.

По его словам, имеющийся у ведомства радар обнаруживает цель за 250 км, а сбить цель может в радиусе до 100 км.

Ранее пограничная полиция Молдавии заявила об обнаружении обломков беспилотника типа Shahed недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты рядом с границей с Украиной. Среди обломков упавшего в Молдавии беспилотника обнаружили неразорвавшуюся часть.

