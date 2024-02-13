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Песков: Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности
Российская сторона призывает армянскую и азербайджанскую стороны к сдержанности и выражает надежду на продолжение подготовки мирного договора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С линии соприкосновения Азербайджана и Армении поступают тревожные новости, Москва призывает обе стороны к сдержанности и к тому, «чтобы всячески избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные», сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия намерена внимательно наблюдать за происходящим и поддерживать контакты с обеими сторонами.
Происшествия «как минимум не способствуют» подготовке мирного договора, но российская сторона надеется, что этот процесс «получит свое продолжение».
Ранее Азербайджан заявил, что провел «операцию возмездия», в результате которой был уничтожен армянский боевой пост на границе между двумя странами.