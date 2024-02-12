Россия ввела санкции против британских ученых

МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Британии

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Лондоном «активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве». По этой причине Москва решила включить в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании.

«Русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.

Под ограничительные меры попали, в частности, замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит, глава национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич и другие.

Санкции также введены против четырех представителей Оксфордского университета, а также представителей Кембриджского университета, Лондонского университета, университета Северной Каролины в Чэпел Хилл (США), Гарвардского университета (США) и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).

В декабре власти Британии ввели санкции в отношении российского «Новикомбанка» – опорного банка Ростеха.