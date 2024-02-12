Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.6 комментариев
Россия ввела санкции против британских ученых
МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Британии
Россия в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона и демонизацию им нашей страны вводит санкции против 18 граждан Великобритании, заявил МИД РФ. Среди них представители научно-академического сообщества Великобритании.
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Лондоном «активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве». По этой причине Москва решила включить в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании.
«Русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.
Под ограничительные меры попали, в частности, замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит, глава национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич и другие.
Санкции также введены против четырех представителей Оксфордского университета, а также представителей Кембриджского университета, Лондонского университета, университета Северной Каролины в Чэпел Хилл (США), Гарвардского университета (США) и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).
В декабре власти Британии ввели санкции в отношении российского «Новикомбанка» – опорного банка Ростеха.