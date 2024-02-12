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Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Москве
В столице задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде одного из домов, им оказался гражданин Узбекистана, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Нападение произошло ночью 1 февраля в лифтовом холле жилого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина изнасиловал незнакомку и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера», а затем сбежал. Подозреваемому 31 год, это гражданин Узбекистана, ему предъявили обвинение. Его теперь также проверят на соблюдение миграционного законодательства.
Дело завели по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». СК планирует направить в суд ходатайство об аресте подозреваемого.