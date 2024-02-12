Ростех начал подготовку специалистов в области беспилотной авиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Учебном центре компании «РТ-Техприемка» Ростех запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации, где слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием.

Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА, передает ТАСС. Обучение предусматривает теоретический и практический форматы, в том числе предполетную и летную подготовку. В первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек.

Как заявили в Ростехе, программы, длительностью от 30 до 165 часов, ориентированы на геодезистов, строителей, картографов, энергетиков, специалистов сельского хозяйства и нефтегазовой сферы, фотографов, экологов, видеооператоров, агрономов, работников лесничеств, инженеров, сотрудников служб безопасности.

В пресс-службе добавили, что главное требования для поступающих – наличие среднего специального или высшего образования.

Ранее сообщалось, что Ростех представит на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam S350.