Ростех решил представить флагманский беспилотник в Саудовской Аравии

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Supercam S350 может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до пяти километров, аппарат уже широко востребован у российских эксплуатантов, передает РИА «Новости».

В госкорпорации рассказали, что длительность полета беспилотника составляет несколько часов, скорость достигает 120 км/ч. Аппарат можно использовать в целях мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса, разведки, защиты территории и выполнения других задач.

Кроме того, в Ростехе добавили, что на Supercam S350 может устанавливаться самая разнообразная полезная нагрузка – от фотокамеры и тепловизора до газоанализатора и системы лазерного сканирования.

Ключевой особенностью беспилотника в госкорпорации назвали оперативность сборки, модульные композиционные элементы, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350.

