Адвокат Малютов: Собчак не вызывали в суд по делу о вымогательстве у Чемезова

Tекст: Алексей Дегтярев

Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы госкорпорации, сообщил защитник одного из осужденных Ариана Романовского ТАСС.

Сама телеведущая в своем Telegram-канале объяснила, что не была в зале суда, поскольку так попросил Суханов. По этой же причине в суд не явилась мать обвиняемого.

Малютов отметил, что защита намерена обжаловать приговор всем осужденным.

В понедельник по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима осудили Суханова. По семь лет получили бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.