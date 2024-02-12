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Адвокат Малютов: Собчак не вызывали в суд по делу о вымогательстве у Чемезова
Телеведущая Ксения Собчак не вызывалась в Хамовнический суд по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, где обвиняемым числился ее коммерческий директор Кирилл Суханов, сообщил адвокат одного из осужденных Дмитрий Малютов.
Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы госкорпорации, сообщил защитник одного из осужденных Ариана Романовского ТАСС.
Сама телеведущая в своем Telegram-канале объяснила, что не была в зале суда, поскольку так попросил Суханов. По этой же причине в суд не явилась мать обвиняемого.
Малютов отметил, что защита намерена обжаловать приговор всем осужденным.
В понедельник по делу о вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей на семь с половиной лет колонии строгого режима осудили Суханова. По семь лет получили бывший главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.