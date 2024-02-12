Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Хуситы атаковали американское судно в Красном море
Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море коммерческое судно Star Iris, которое нападавшие идентифицировали как принадлежащее Соединенным Штатам, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
Как сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам канала Al Masirah, ВМС Йемена противокорабельными ракетами нанесли удар по американскому судну Star Iris в Красном море, передает ТАСС.
Он уточнил, что попадание было прямым и точным.
Ранее Сариа заявил, что йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря.