От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
Байден объяснил, почему «Украина важна»
Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина
Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».
Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
Байден счет это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».
Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».
Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.