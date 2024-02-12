Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

Tекст: Ольга Никитина

Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

Байден счет это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.