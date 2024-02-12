Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.5 комментариев
В ЛДПР разработали законопроект о прямых выборах мэров городов
В ЛДПР разработали проект закона о прямых выборах мэров городов
В ЛДПР сообщили о разработке поправок в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые вводят прямые выборы ряда чиновников.
«Предлагается установить необходимость избрания глав муниципальных образований, имеющих статус муниципального района, городского поселения, городского округа, городского округа с внутригородским делением только через прямые муниципальные выборы», – приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки к документу.