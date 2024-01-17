Депутат Любарский: Путин перезагрузил систему муниципальной власти

В Госдуме указали на растущую значимость муниципальной власти для развития России

Tекст: Олег Исайченко

«Президент видит муниципальный уровень власти в качестве крепкой основы национального развития. То, что сейчас делается Владимиром Путиным, является полной перезагрузкой данной системы», – сказал Роман Любарский, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

«Например, недавно начала работать «Школа мэров» по аналогии с подобным проектом для губернаторов. В разработке программы обучения приняли участие специалисты из РАНХиГС, ВШЭ и профильной мастерской управления «Сенеж». Был реализован «Муниципальный марафон», в рамках которого каждый глава местного уровня власти мог сообщить о своих проблемах администрации президента», – подчеркивает он.

«Очень хорошие результаты показал проект «Формирование комфортной городской среды». Он способствовал существенному улучшению качества жизни в российских городах. Более того, этот механизм показал настолько высокую эффективность на федеральном уровне, что многие главы регионов начали создавать свои аналоги. Например, Нижегородская область выделяет на подобную программу огромные деньги», – отмечает собеседник.

«Важно упомянуть и о практиках инициативного бюджетирования, которые способствуют участию граждан в принятии управленческих решений. Власть же, в свою очередь, исполняет пожелания людей. Более того, сегодня жители могут не просто выбрать объект для строительства, но и его наполнение. Также необходимо отметить, что для участия в данной практике необязательно даже куда-то идти, выбор делается в электронном виде», – акцентирует депутат.

«И, безусловно, важным проектом является муниципальная премия «Служение», ставшая позитивным сигналом об отношении главы государства к тем, кто выбрал в качестве призвания развитие своих населенных пунктов. Глава государства понимает, что местные власти первыми реагируют на чаяния граждан и являются надежной опорой руководства страны», – резюмировал Любарский.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Ее получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

В ходе вручения президент отметил, что от муниципальной власти напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан: «Хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны так, как люди видят свое настоящее и будущее».

«И в целом работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные, понимая, что все мы действуем ради общей цели – счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине, согражданам, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов», – отметил президент.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тыс. заявок из 89 субъектов РФ.