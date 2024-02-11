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ВС России захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».
По его словам, в одном из эпизодов ВСУ работали по российским военным, вражеский FPV-дрон-камикадзе попал в кабину и, не взорвавшись, просто разбился, передает РИА «Новости». «Якорь» добавил, что сам дрон они забрали, оставив на месте боеприпас.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ перешли к массовым атакам региона беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.