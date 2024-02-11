  • Новость часаВзрывы прогремели в Киевской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    34 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 05:54 • Новости дня

    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»

    Орбан призвал отменить прямые выборы в Европарламент

    Tекст: Антон Антонов

    Следует отменить прямые выборы в Европарламент, который сейчас является «сумасшедшим домом» и «не функционирует», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем предложил обсудить возвращение к «прежней системе, когда национальные парламенты направляли своих представителей» в ЕП, передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Орбан считает, что в ЕС «инициатива» должна идти от стран-членов, а Европейский cовет «должен быть более активным, более решительным и готовым к политическим действиям».

    Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагает Орбан.

    Напомним, Орбан призвал принять Сербию в ЕС раньше Украины, а также заявил, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (44)
    10 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    «Я допустила ошибку. Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», – заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиция призвала Новак уйти в отставку, после того, как выяснилось, что она перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала бывшего замдиректора детского дома, который скрывал престпуления, совершенных директором-педофилом.

    Коментарии (7)
    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

    Коментарии (22)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

    Коментарии (8)
    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (7)
    8 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона

    ТАСС: ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европейском союзе в настоящее время не идет речи о введении санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

    Об угрозе европейских санкций против Карлсона ранее сообщал журнал Newsweek.

    При этом предприниматель Илон Маск отмечал, что американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом санкций в отношении Карлсона.

    Коментарии (11)
    9 февраля 2024, 09:26 • Новости дня
    В Европарламенте интервью Путина назвали «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Депутат в Европарламенте Вилимски назвал интервью Путина журналисту Карлсону «острым» на фоне инфоблокады Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым», выразил мнение возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте евродепутат Гаральд Вилимски.

    По его словам, такое интервью интригует еще сильнее во время введенной Западом тотальной информационной блокады, передает ТАСС.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    В интервью президент России заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал политической ошибкой ЦРУ. Кроме того, Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС и Финляндии Алафузофф получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель военной разведки Евросоюза и армии Финляндии контр-адмирал в запасе Георгий Алафузофф был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за хранение дома секретных служебных документов, сообщило агентство STT.

    Алафузофф был обвинен в совершении служебных преступлений при отягчающих обстоятельствах. Документы в бумажном и электронном виде были найдены по месту его проживания, передает ТАСС.

    Прокуратура просила для него лишения воинского звания и реальный срок заключения – 1 год и 8 месяцев. В свою очередь защита утверждала, что хранение документов было связано с исполнением служебных обязанностей контр-адмиралом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как потомок русских эмигрантов Алафузофф стал фигурантом уголовного дела.

    Алафузофф родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов. С 1973 года проходил воинскую службу в рядах армии Финляндии. Окончил академию Генштаба ВС России. С 2007 по 2013 год возглавлял финскую военную разведку, с 2013 по 2016 год контр-адмирал руководил военной разведкой ЕС.

    Коментарии (0)
    10 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии

    Советник Орбана назвал угрозы ЕС в адрес Венгрии «политическим изнасилованием»

    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии
    @ Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС угрожали Венгрии подрывом экономики из-за нежелания Будапешта поддерживать финансирование Украины, сообщил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

    В январе Financial Times рассказала о плане Брюсселя подорвать экономику Венгрии, если та будет срывать финансирование Украины. ЕС угрожал заблокировать предназначенные для Венгрии средства, а также обрушить курс форинта.

    Балаж Орбан подтвердил, что лидеры ЕС в телефонных разговорах с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном «открыто озвучили именно эту угрозу». Подобный подход Балаж Орбан назвал «де-факто политическим изнасилованием». При этом он заявил, что экономика Венгрии сильна, Будапешт дал понять, что не боится угроз, передает ТАСС со ссылкой на Exxpress.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (7)
    10 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась начать расследование против TikTok

    Еврокомиссия решила начать расследование против TikTok из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних, сообщили источники.

    Расследование начнется «в соответствии с новым законом о цифровых услугах». В ЕС подозревают, что изменения, на которые пошла компания, «недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Интервью Путина Карлсону будет захватывающим

    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

    «Конечно, это захватывающая вещь – без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», – сказал Сийярто в интервью РИА «Новости».

    Венгерский министр выразил любопытство относительно того, какие темы будут подняты в интервью, и призвал дождаться эффекта после его публикации.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    Коментарии (0)
    10 февраля 2024, 01:25 • Новости дня
    Анонсирован визит гендиректора Росатома в Венгрию

    Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал визит в страну гендиректора Росатома Лихачева

    Анонсирован визит гендиректора Росатома в Венгрию
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В начале марта Венгрию посетит гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

    Лихачев должен будет оценить ход строительства блоков АЭС «Пакш» и необходимые для него разрешения венгерского регулятора, передает РИА «Новости».

    Сийярто отметил, что работа с командой Лихачева ведется ежедневно. Он подчеркнул, что строительство АЭС является вопросом государственной безопасности, так как сохраняется угроза энергетического кризиса.

    Новая АЭС позволит Венгрии более чем вдвое усилить свою ядерную мощность – «доля атомной энергии» вырастет «до 70%, если речь идет о производстве электроэнергии», сказал он.

    Сийярто сообщил, что выданы все необходимые разрешения для ведущихся строительных работ, процесс лицензирования стал проще, это способствует ускорению инвестиций.

    Напомним, Венгрии удалось сохранить многие экономические связи с Россией, в том числе проект строительства АЭС «Пакш-2» российским Росатомом. Венгерская АЭС крайне выгодна не только самой Венгрии, но и ее соседям, которым можно будет продавать излишки электроэнергии.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 09:32 • Новости дня
    Володин: США при помощи НАТО разрушают ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон при помощи Североатлантического альянса разрушает Евросоюз, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он написал в своем Telegram-канале, что США наказали Европу, «отключив» ее от «Северных потоков» и навязав свой дорогой газ. «В результате теракта эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов, их экономики стагнируют, социальные программы секвестрируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем», – объяснил Володин.

    Кроме того, именно Вашингтон втянул Европу в вооруженный конфликт на Украине, а также заставил принять миллионы беженцев.

    Швеция, которая проходит процедуру вступления в НАТО – структуру американского гегемонизма, как отметил Володин, закрыла расследование о диверсии на «Северных потоках», чтобы не рассказывать правду о произошедшем.

    «Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, – это Соединенные Штаты. А исполнитель – Украина. Скажешь правду – обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит», – пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

    Европейские государства, по его словам, утратили суверенитет и столкнулись с проблемами, которые решить непросто.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение властей Швеции прекратить расследование случившегося с «Северными потоками» обосновывается боязнью раскрыть правду.

    Коментарии (0)
    10 февраля 2024, 21:26 • Новости дня
    Экс-глава Минюста Венгрии отозвала депутатский мандат после скандала с педофилом

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга, возглавлявшая список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент, отказалась от депутатского мандата, и решила уйти из политики из-за того, что подписала помилование замешанному в педофилии.

    Варга заявила, что взяла на себя политическую ответственность за подписание решения президента Венгрии Новак о помиловании замешанного в педофильском скандале.

    «Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком партии в Европарламент», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Она объяснила, что для вступления в силу президентского помилования необходима была контрподпись министра юстиции, которую она и поставила.

    Ранее президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    Коментарии (2)
    Главное
    Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ
    Берлин оценил возможность запуска «Северного потока – 2»
    В Минздраве Газы назвали общее количество погибших палестинцев
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    Канада потребовала лишить сборную России бронзовых медалей Олимпиады-2022
    Задержан находившийся в международном розыске главврач клиники «Медицина 24/7»

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............