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Россия передала Канаде запрос о выдаче нациста Гуньки
Посол России сообщил о передаче Канаде запрос о выдаче нациста Гуньки
Посольство России передало канадской стороне 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки, сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат уточнил, что нота в МИД Канады была передана 19 декабря 2023 года, в ней указано, что СК России возбудил против Гуньки уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы, передает ТАСС.
Степанов отметил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года. По словам посла, сам Гунька признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления. Вопрос в том, будет ли он наказан в Канаде.
Как отметил дипломат, Россия просит Минюст Канады после рассмотрения обращения дать ответ о результатах изучения предоставленных документов.
Ранее министерство юстиции Канады отказалось сообщать, получило ли запрос российской прокуратуры на экстрадицию нациста Гуньки.
Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам премьер-министр страны Джастин Трюдо.