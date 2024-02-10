  • Новость часаПрезидент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Венгрии рассказали, чего никогда не сделают для Украины
    В Минздраве Газы назвали общее количество погибших палестинцев
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    27 комментариев
    10 февраля 2024, 20:30 • Новости дня

    Сальдо сообщил об уничтожении 26 украинских дронов за сутки в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области за минувшие сутки нейтрализовали 26 дронов, в районе Очакова «Ланцетом» уничтожен автомобиль с пехотой, потери ВСУ составили до 80 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо сообщил, что группировка «Днепр» уничтожила за сутки до 80 солдат ВСУ, шесть орудий и минометов, семь автомобилей, три лодки, сбито и подавлено 26 БПЛА.

    Губернатор отметил, что артиллерия группировки войск «Днепр» нанесла удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Кроме того, штурмовая авиация успешно применяла ФАБ, нанесла удары по семи пунктам временной дислокации врага. По словам Сальдо, в районе Очакова «Ланцетом» уничтожен автомобиль с пехотой.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили в последние сутки зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Коментарии (66)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    37 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (16)
    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных

    Подоляк заявил об участии в боях 200–300 тыс. из 1 млн мобилизованных

    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В вооруженные силы Украины мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк заявил, что «мобилизация, ротация и демобилизация – это пробел, который нужно решить». По его словам, военкоматы должны работать «немного иначе», передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского он заявил, что «практически миллион сегодня мобилизованных», из них 200–300 тыс. были на фронте, «остальные были очень далеко» от боевых действий, передает ТАСС.

    Подоляк считает, что новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому необходимо устроить аудит военнослужащих и определиться с необходимым количеством военных. Подоляк сказал, что мобилизация не может быть одномоментной, она должна вестись постоянно. По его словам, в рамках «феномена справедливости» требуется определить, кто и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

    По словам Подоляка, за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. Он указал, что уволенный с поста главкома ВСУ Валерий Залужный этого не делал.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 07:28 • Новости дня
    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении истребителем Су-35С украинского ЗРК С-300

    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский истребитель Су-35С обнаружил и уничтожил ЗРК С-300 вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что Су-35С сопровождал группу бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение на подконтрольной ВСУ территории. По цели «был совершен пуск ракеты «воздух-РЛС», разведка подтвердила поражение системы С-300. Радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 185 человек.

    Коментарии (0)
    10 февраля 2024, 17:13 • Новости дня
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подтвердила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине, передает ТАСС.

    Представитель МИД России подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России, поэтому на принципе взаимности Департамент горимущества Москвы расторг аренду на земельные участки, предоставленные под украинское посольство. Захарова подчеркнула, что украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована.

    Ранее СМИ сообщали, что договор аренды с посольством Украины в Москве был расторгнут, как ответная мера на решение Киевского горсовета.

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    10 февраля 2024, 06:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Брянской области

    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что ПВО перехватила и уничтожила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря.

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    9 февраля 2024, 23:33 • Новости дня
    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

    Украинский морской дрон уничтожен патрульным катером Черноморского флота России

    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В юго-западной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Украинский дрон направлялся в сторону Крыма и был уничтожен из штатного вооружения российского патрульного катера, сообщило Минобороны в Telegram.

    Накануне сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Крымом украинский беспилотник самолетного типа.

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    10 февраля 2024, 10:57 • Новости дня
    Танкисты группировки «Юг» показали кадры работы на Северском направлении
    Танкисты группировки «Юг» показали кадры работы на Северском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Опубликованы видеокадры, как танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту.

    Как отметил командир танка с позывным «Алтай», у военных много работы, они занимаются поддержкой пехоты – разбирают здания укрытия и работают по живой силе противника, передает РИА «Новости».

    Командир танкового батальона с позывным «Брест» отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон.

    Ранее сообщалось, что российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях.

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    9 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ

    Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Сергей Шаптала уволен с поста начальника Генштаба вооруженных сил Украины, его место займет Анатолий Баргилевич, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что «провел замену руководителя» Генштаба. Он поблагодарил Шапталу «за службу в течение двух лет» с начала специальной военной операции России на Украине. Отмечается, что Баргилевич назначен начальником Генштаба «по предложению главкома Александра Сырского». Прежде Баргилевич командовал силами территориальной обороны.

    Также Зеленский сообщил, что Сырский представил кандидатуры своих заместителей. В ближайшее время будут подписаны указы об их назначении, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал». Прежде Сырский командовал Сухопутными силами ВСУ.

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    10 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    Шойгу: Для дронов-камикадзе отрабатывается автоматическое наведение на цель

    Глава Минобороны Шойгу: Для дронов-камикадзе отрабатывается автоматическое наведение на цель

    Tекст: Александра Юдина

    Для дронов-камикадзе России отрабатывается система автоматического наведения на цель, сообщил в ходе проверки предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министру показали новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», в данный момент отрабатывается система автоматического наведения.

    Отмечается, что система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель.

    Шойгу отметил, что с помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания.

    Также министру показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников.

    Известно, что концерн «Калашников» увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела» в два раза.

    Кроме того, разработчик «Ланцетов» продемонстрировал Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.

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