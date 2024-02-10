Сальдо сообщил об уничтожении 26 украинских дронов за сутки в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Сальдо сообщил, что группировка «Днепр» уничтожила за сутки до 80 солдат ВСУ, шесть орудий и минометов, семь автомобилей, три лодки, сбито и подавлено 26 БПЛА.

Губернатор отметил, что артиллерия группировки войск «Днепр» нанесла удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Кроме того, штурмовая авиация успешно применяла ФАБ, нанесла удары по семи пунктам временной дислокации врага. По словам Сальдо, в районе Очакова «Ланцетом» уничтожен автомобиль с пехотой.

Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили в последние сутки зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.