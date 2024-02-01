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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    52 комментария
    1 февраля 2024, 17:07 • Новости дня

    В МИД призвали судить финансирующих киевский режим

    МИД России: Финансирующих киевский режим «надо не преследовать, а судить»

    Tекст: Вера Басилая

    Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, «надо не преследовать, а судить», заявили в Министерстве иностранных дел России.

    МИД России, комментируя сообщения агентства Bloomberg о якобы приказе российским дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей, заявили о необходимости суда над такими деятелями культуры, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным* (признан в России иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного, потому что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм..

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    31 января 2024, 19:59 • Новости дня
    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь

    Губернатор Севастополя сообщил, что ВС России отразили массированную атаку на город

    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, сбито более шести ракет, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что предварительно было сбито шесть украинских ракет над городом, в районе улицы Федоровской обломки ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» от обломков пострадало 12 строений: выбиты стекла, повреждены заборы. Жертв и пострадавших среди населения нет.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили свыше двух десятков украинских беспилотников.

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня
    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

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    1 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Российский оператор дрона вывел сдавшегося солдата ВСУ через минное поле

    Российский оператор БПЛА вывел решившего сдаться солдата ВСУ через минное поле

    Tекст: Александра Юдина

    Российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле, рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывном Старший.

    Как отметил командир группы, бывает, что украинские военные сами сдаются в плен, сами идут, передает РИА «Новости».

    «Недавно был случай: беспилотником одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его», – рассказал он, добавив, что оператор БПЛА направлял солдата ВСУ к тропам, шедшим в обход минных украинских заграждений.

    Старший заверил, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военных, напомнив о сбитом над Белгородской областью самолетом.

    Кроме того, боец рассказал, что в данный момент в зоне боевых действий ВСУ применяют кассетные боеприпасы, используя артиллерию, а стрелковые бои практически не ведутся.

    В заключение Старший отметил, что до противника примерно 300-400 метров, а украинских военных не всегда видно, но слышно.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    31 января 2024, 21:41 • Новости дня
    Военные склады ВСУ поражены в Харькове

    Подполье в Харькове сообщило об уничтожении военных складов и цехов по ремонту бронетехники ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев, ссылаясь на данные подпольщиков из Харькова, рассказал, что в ночь на среду было не менее пяти прилетов. Были попадания в районе Харьковского тракторного завода, где ремонтируется военная техника ВСУ, а также располагались склады БК и ГСМ, кроме того, поражено здание «Укртелекома», передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в здании «Укртелекома» могли «находиться военные и спецслужбисты с большими погонами», об этом ранее сообщала агентура. Подпольщик также сообщил, что туда часто приезжали иностранные военные, в том числе в форме с флагом Швеции на рукаве.

    После удара СБУ оцепила здание и несколько кварталов вокруг и провела поквартирный обход с «проверкой компьютерной и мобильной техники», отметил Лебедев.

    О взрывах в Харькове в ночь на 31 января сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов. До этого о взрывах в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что означает наступление российских войск в Харьковской области.

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    1 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении безуспешно пытались атаковать позиции ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия бригады «Кальмиус» 1-го армейского корпуса на Донецком направлении пресекает попытки украинских военных контратаковать, противник в результате откатывается на более дальние позиции, а ВС России продвигаются вперед, передает источник с места событий.

    Как рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Бухгалтер, противник пытается постоянно совершить контратаки, чтобы выбить российские подразделения, передовые наблюдательные пункты засекают движение ВСУ еще на дальних подступах, передают цель, и артиллерия пресекает попытки движения украинских военных, передает РИА «Новости».

    По его словам, пехота ВС России занимает ключевые опорные пункты и продолжает развивать наступление, при этом противники понимают, что «они в любом случае проиграют здесь».

    Ранее российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

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    1 февраля 2024, 09:51 • Новости дня
    Российская ПВО сбила шесть украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО в четверг сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области и еще два – в Воронежской, сообщает Минобороны.

    Перехвачены и уничтожены оказались шесть украинских беспилотников: над территориями Белгородской (четыре дрона) и Воронежской (два дрона) областей, передает ТАСС.

    По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

    Однако в зоне СВО два волонтера из Воронежа получили ранения. Их направили в госпиталь, врачи уже наготове.

    В ночь на четверг российские военные сбили пять украинских дронов в Курске и Белгороде.

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    1 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой

    АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой после заявлений о переводе гонораров на Украину

    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с российской писательницей и публицистом Людмилой Улицкой после ее признания российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) о том, что гонорары от продажи ее книг в России она переводит на Украину, сообщили в издательстве.

    В АСТ уточнили, что прекратили любые выплаты Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений с ее стороны, кому она перечисляет гонорары от проданных книг, передает ТАСС.

    Ранее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

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    31 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева

    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева в отношении россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году.

    «Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только – щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Путин отметил, что на Западе пытаются замять историю с крушением самолета Ил-76, но «объяснения этому нет». «И сейчас, конечно, мы знаем опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Но стараются все замять ведь», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Он также отметил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    1 февраля 2024, 09:17 • Новости дня
    В Часов Яр прибыли баптисты для работы с украинскими военнослужащими

    Марочко: В Часов Яр прибыли баптисты для работы с украинскими военнослужащими

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В находящийся под контролем Киева Часов Яр в ДНР прибыли баптисты для работы с украинскими военнослужащими, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре была выявлена работа баптистов, которые общаются с военнослужащими ВСУ для поднятия боевого духа и вовлечения бойцов в собственную организацию, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что под покровительством командиров подразделений, а также их замов по работе с личным составом баптисты активно раздают атрибутику, литературу и обереги.

    Ранее Марочко рассказал, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    1 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.

    Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.

    Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.


    Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.

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    1 февраля 2024, 10:46 • Новости дня
    Военнослужащего в Забайкалье приговорили за отказ участвовать в боевых действиях

    Военнослужащего в Забайкалье приговорили к колонии за отказ участвовать в боевых действиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам и трем месяцам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях.

    Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, военнослужащий без объективных причин отказался выполнять приказ командира части и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и спецзадач, передает ТАСС.

    Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в два года и три месяца в колонии-поселении.

    Напомним, в понедельник Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях.

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    31 января 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин поддержал расширение выплат при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Путин поддержал предложение расширить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году поддержал идею рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей.

    «Даже не обратил внимания, спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет – нет. Артем сказал (спикер Народного совета ДНР Артем Жога – прим. ВЗГЛЯД), что дополнительных денег не требуется, но дело не в этом, дело в том, что если все распределяется равными долями, то тогда отдельные категории получат меньше», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что 17 лет девочка получает, а сестра ее, 25 лет, не получает. Видимо, исходили из того, что в 17 лет еще доходов собственных нет, а в 25 уже возникают. Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос», – добавил он.

    Ранее Путин поручил продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали либо имеют общих детей.

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    1 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все погибшие при крушении Ил-76 в Белгородской области, включая 65 украинских военнопленных, идентифицированы, сообщили в пресс-службе СК.

    По сообщению пресс-службы, результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, троим сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета, передает ТАСС.

    В СК пояснили, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля, таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета.

    Как сообщил ранее Следственный комитет России, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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