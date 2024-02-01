В МИД призвали судить финансирующих киевский режим

МИД России: Финансирующих киевский режим «надо не преследовать, а судить»

Tекст: Вера Басилая

МИД России, комментируя сообщения агентства Bloomberg о якобы приказе российским дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей, заявили о необходимости суда над такими деятелями культуры, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуациях с группой «Би-2», музыканты которой были оштрафованы в Таиланде, и юмористом Максимом Галкиным* (признан в России иноагентом), которому запретили въезд в Индонезию, нет ничего удивительного, потому что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм..

Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.