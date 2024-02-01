Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Минспорта пригласило атлетов из Белоруссии на Игры БРИКС
Минспорта России пригласило белорусских спортсменов на Игры БРИКС и Спартакиаду
Министерство спорта пригласило белорусских спортсменов принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как указал министр спорта Олег Матыцин, Москву и Минск объединяет единое Союзное государство, ежегодно Минспорта проводит несколько сотен спортивных мероприятий с участием российских и белорусских спортсменов на территории обеих стран. Он добавил, что Минспорт приглашает Белоруссию принять участие в международных турнирах, организуемых на территории РФ, передает ТАСС.
В четверг в Москве прошла встреча делегаций Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в США серьезно обеспокоены тем, что запущенная американской стороной кампания по «изоляции России в спорте высших достижений» дает сбои. Отмечается также, что «слишком большое» число стран Глобального Юга выразило желание принять участие в «Играх будущего», Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые организуются Россией.