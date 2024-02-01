До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.11 комментариев
Три человека задержаны в Аргентине за участие в протестах против реформ
Три человека задержаны в Аргентине за участие в протестах против реформ правительства страны
Полиция задержала в среду не менее трех человек, которые участвовали в проходящей в столице Аргентины акции протеста против пакета реформ правительства президента Хавьера Милея.
Один из задержанных гражданин Чили, его обвиняют в оказании сопротивления правоохранительным органам и причинении вреда двум стражам порядка, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Clarin.
Отмечается, что акция протеста проходит перед зданием Конгресса, где в это время депутаты обсуждают направленный правительством законопроект с реформами. Группа протестующих частично перекрыла улицу, после чего силовики стали оттеснять манифестантов с дороги с применением слезоточивого газа.
Проект реформ, содержащий более 600 статей, включае среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.
В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.
Ранее сообщалось, что аргентинские госслужащие лишились зарплаты за день, поскольку власти Аргентины решили вычесть из зарплаты госслужащих дневной заработок за участие в профсоюзной забастовке.