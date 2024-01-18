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Аргентинские госслужащие лишились зарплаты за день из-за забастовки
Власти Аргентины решили вычесть из зарплаты госслужащих дневной заработок за участие в профсоюзной забастовке
Зарплата госслужащих, которые примут участие в профсоюзной забастовке 24 января, будет сокращена на сумму выплат за один рабочий день, сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни.
«Принято решение вычесть этот день для всех государственных служащих, которые присоединятся к этой мере», – приводит ТАСС слова чиновника.
Он отметил, что зарплата является вознаграждением за труд, поэтому кто не работает. не получает зарплату.
По его словам, правительство продолжает ждать объяснения мотивов стачки и призвал работников обращаться на анонимную горячую линию, если работодатели заставляют их присоединиться к забастовке.
По данным ТАСС, Всеобщая конфедерация труда Аргентины наметила на 24 января 12-часовую забастовку против реформ, проводимых новыми властями республики.
Реформы затрагивают оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Также вводится ограничение на проведение забастовок в ряде секторов, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи.
При этом правительство президента Хавьера Милея предлагает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».