Власти Аргентины решили вычесть из зарплаты госслужащих дневной заработок за участие в профсоюзной забастовке

Tекст: Денис Тельманов

«Принято решение вычесть этот день для всех государственных служащих, которые присоединятся к этой мере», – приводит ТАСС слова чиновника.

Он отметил, что зарплата является вознаграждением за труд, поэтому кто не работает. не получает зарплату.

По его словам, правительство продолжает ждать объяснения мотивов стачки и призвал работников обращаться на анонимную горячую линию, если работодатели заставляют их присоединиться к забастовке.

По данным ТАСС, Всеобщая конфедерация труда Аргентины наметила на 24 января 12-часовую забастовку против реформ, проводимых новыми властями республики.

Реформы затрагивают оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Также вводится ограничение на проведение забастовок в ряде секторов, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи.

При этом правительство президента Хавьера Милея предлагает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».