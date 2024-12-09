  • Новость часаОбнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
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    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    Маск раскритиковал Байдена за помощь Сирии
    Бывшая замглавы правительства Подмосковья получила взяток на 170 млн рублей
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня

    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

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    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

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    9 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

    Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

    Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    9 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России

    Путин пообещал поддерживать ветеранов СВО как настоящую элиту страны

    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим и ветеранам, отметив их мужество в рамках празднования Дня Героев Отечества.

    Путин пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), назвав их настоящей элитой страны, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, – это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде – и на военной службе, и на гражданской», – сказал президент.

    Путин напомнил о специальной программе кадровой подготовки «Время героев», которая уже действует в стране. В первом потоке этой программы участвуют более 60 кавалеров ордена Мужества, из которых 21 человек носит звание Героя России.

    «Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул Путин.

    На церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

    Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

    День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.


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    8 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Москва запросила срочные консультации Совбеза ООН по Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение срочных закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, запланированных на 9 декабря, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в своем Telegram-канале отметил, что повестка дня включает в себя последние события в Сирии и их последствия для региона.

    Полянский сообщил, что консультации планируется провести 9 декабря во второй половине дня по времени Нью-Йорка. Основное внимание будет уделено ситуации вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.

    Полянский подчеркнул, что глубина и последствия событий в Сирии еще предстоит осознать, однако необходимость в консультациях Совбеза ООН очевидна. Россия планирует обсудить действия и меры, которые могут быть предприняты в ответ на сложившуюся обстановку.

    Ранее израильские военные разместили силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения боевиков.

    Утром в воскресенье СМИ писали, что правительственные войска Сирии покидают Дамаск, и город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о готовности передать власть в стране мирным путем.

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    9 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    В Подмосковье в складском здании произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Пушкине произошел взрыв в производственно-складском здании, под завалами могут находиться три человека.

    Уточняется, что инцидент произошел в производственно-складском здании в поселке Лесной, передает ТАСС. «По предварительным данным, произошел взрыв. Под завалами могут находиться три человека», – сообщил агентству сотрудник оперативных служб.

    Ранее в понедельник сообщалось, что на севере Москвы в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека, включая ребенка. В октябре в Черкесске произошел взрыв газа в доме, в результате которого погибли люди.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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    9 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Путин продолжит консультации по Сирии с Эрдоганом и Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что формат консультативных встреч остается актуальным, передает ТАСС. «В том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос о будущем Астанинского формата.

    Астанинский формат, в который входят Россия, Иран и Турция, был создан для урегулирования конфликта в Сирии. С 2017 года он объединяет страны – гаранты процесса, представителей правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    На прошлой неделе Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности. Путин также обсудил этот вопрос с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

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    9 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы самые популярные авторы и сериалы платформы VK Видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Видео в 2024 году продемонстрировала рост: суточный рекорд просмотров достиг 2,9 млрд, а активная месячная аудитория возросла до 72,2 млн человек. Самым популярным автомом платформы стал ведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев.

    Число авторов контента увеличилось на 52%, а подписки на их страницы выросли в 3,5 раза, говорится в сообщении VK. Около 30% просмотров приходятся на Smart TV, сообщили в пресс-службе компании.

    Лидером среди популярных авторов стал Азамат Мусагалиев, чьи видео собрали 451 млн просмотров. Следом идет Влад А4 с 300 млн просмотров, а Антон Шастун замыкает тройку лидеров. Самым обсуждаемым стало шоу «Натальная карта», а также сообщество о китайской гимнастике, набравшее 152 тыс. комментариев.

    Среди сериалов самыми популярными стали первые эпизоды «Подростков в космосе» (25 млн просмотров), «Амура» (13,9 млн) и «Ректора» (11,9 млн). Среди мультфильмов – «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» лидирует с 1,46 млн просмотров. за ним следуют за ним следуют «Лунтик и его друзья» – 1,45 млн просмотров, на третьем месте – «Барбоскины. Пчелка» (1,39 млн).

    В настоящее время направление «Культура и искусство» активно развивается на платформе VK Видео – в этой категории уже работают более 2,5 тысячи активных авторов. В среднем ежемесячно публикуется порядка 36 тысяч видеороликов, посвященных данной тематике, общее количество просмотров этих видеоматериалов уже превышает 500 тысяч.

    Ранее сообщалось, что число авторов с монетизацией на «VK видео» достигло 81 тыс. человек.

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    9 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Кадыров заявил о решающей роли Путина в урегулировании конфликта на Украине

    Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании конфликта на Украине за Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина.

    Он отметил, что все остальные обсуждения являются лишь «болтологией», сообщает ТАСС.

    Кадыров также прокомментировал роль избранного президента США Дональда Трампа, заявив, что он может прекратить финансирование и оставить наемников, но окончательное решение способно принять только российское руководство. По его словам, только президент России может поставить точку в этом вопросе.

    Кадыров подчеркнул необходимость обеспечения безопасности России. Он выразил мнение, что для этого следует «уничтожить всех шайтанов» и вернуть территории, что позволит сделать страну безопасной. Только после этого, по его словам, можно будет говорить о дальнейшем развитии ситуации.

    Ранее российское руководство рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту.

    Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил Трамп.

    Но сам украинский президент заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

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    9 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Правозащитник: Россия живет в эпоху героев настоящего времени

    Член СПЧ Малькевич: Мы живем в эпоху новых героев

    Правозащитник: Россия живет в эпоху героев настоящего времени
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия живем в эпоху новых героев: современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Примеры героизма россияне показывают не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Их поддержка – один из приоритетов политики президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Малькевич. 9 декабря Россия празднует День героев Отечества.

    «Поддержка героев СВО – это один из важнейших приоритетов госполитики нашей страны. Курс президента Владимира Путина позволил выстроить систему, в которой на высокие должности продвигаются самые достойные люди, в том числе проявившие себя на полях СВО и в гражданской жизни. Важное значение в этой сфере приобретает программа «Время героев», – рассказал Александр Малькевич, член СПЧ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

    «Она помогает интегрировать участников СВО в мирную жизнь и служит настоящим социальным лифтом для героев Отечества. Ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях», – рассказал собеседник.

    «Один из выпускников программы Евгений Первышов уже занял должность врио губернатора Тамбовской области. Благодаря системе поддержки и социальным лифтам, которые выстраивает президент, федеральные должности получили и другие участники спецоперации. Так, сенатором от Курской области стал Алексей Кондратьев, сенатором от Республики Алтай – Амыр Аргамаков, сенатором от Крыма – Юрий Нимченко», – перечислил правозащитник.

    «То есть, наши современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Они демонстрируют пример верности Родине, готовности защищать ее в самых сложных условиях. Их действия вдохновляют молодое поколение, формируют преемственность и укрепляют веру в то, что Россия способна преодолеть любые испытания, опираясь на силу своего народа», – напомнил спикер.

    «Если раньше День героев Отечества в нашем обществе ассоциировался с победами прошлого, то теперь мы живём в эпоху героев настоящего. В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо страны и жертвовать собой ради других не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Врачи, учителя, ученые – все они служат обществу и проявляют не меньший героизм, чем бойцы СВО», – добавил Малькевич.

    «Между тем, личный пример любви к Родине и беззаветного служения ей показывает Владимир Путин. Это проявляется, в том числе в его уважении к героям, выдающимся гражданам России, которые внесли личный огромный вклад в развитие нашей страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине», – продолжил он.

    9 декабря – День героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского союза, героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в России День героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года.

    Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду – орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях, награда имела четыре степени отличия, первая из которых считалась наивысшей.

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