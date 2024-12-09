Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.5 комментариев
Хинштейн рассказал о подвигах Героев России
Хинштейн встретился с Героями России в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на церемонии возложения цветов к мемориалу Победы в День героев Отечества отметил двух Героев России, которые сыграли ключевую роль в освобождении Курской области от врага.
Хинштейн на церемонии возложения цветов к мемориалу Победы и могилам воинов, павших в ходе специальной военной операции, отметил отвагу и героизм двух офицеров, которые сейчас освобождают Курскую область. О встрече с ними он рассказал в своем Telegram-канале.
Майор Сергей Бачериков, Герой России и заместитель командира батальона, известен своей ролью в сражении, где его подразделение, будучи в шесть раз меньше противника, успешно отражало атаки на протяжении суток. За этот подвиг он получил Золотую Звезду Героя России, сумев вывести всех своих солдат живыми.
Подполковник Дмитрий Куценко, командир десантно-штурмового батальона, также был удостоен звания Героя России за то, что его батальон остановил и отбросил вражеские силы, пытавшиеся прорваться к Льгову. Их действия сорвали планы националистов по захвату Льговского района, что позволило освободить несколько населенных пунктов.
Хинштейн подчеркнул, что знакомство с такими людьми – большая честь, и назвал их настоящими патриотами своей страны, отважными и доблестными воинами. Он отметил, что в каждом времени есть свои герои, и сегодня ими являются участники специальной военной операции.