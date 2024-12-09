Песков анонсировал встречу Путина с главами парламентов ОДКБ

Песков: Путин встретится с руководителями парламентов стран ОДКБ и вручит награды

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин проведет важную встречу с руководителями парламентов стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС. Эта встреча состоится в понедельник, в ходе нее будут обсуждены итоги прошедшей Парламентской ассамблеи государств ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Путин примет участие в торжественном мероприятии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, посвященном Дню Героев Отечества. Песков отметил, что президент выступит с обращением к собравшимся Героям России и вручит им государственные награды. По традиции после официальной части церемонии планируется неформальное общение президента с героями.

Кроме того, в графике Путина запланированы и другие встречи, которые, по словам Пескова, будут носить непубличный характер. Эти мероприятия станут частью насыщенного рабочего дня президента, включающего как официальные, так и закрытые встречи.

Как отмечал постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев, НАТО концентрирует свои силы на границах России и Белоруссии с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе. На фоне обострения кризисов на Ближнем Востоке и роста милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе ОДКБ необходимо усилить потенциал для противостояния текущим и возможным вызовам, добавил он.

Возможное вторжение натовских войск на российскую территорию стало бы «абсолютным безрассудством», заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.