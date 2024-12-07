Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Байден сообщил о 80 тыс. военных США в Европе
Байден отчитался конгрессу о 80 тыс. военных США на территории Европы
Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что в Европе развернуты 80 тыс. американских военнослужащих для сдерживания российской агрессии и успокоения союзников.
По словам Байдена, «около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе». Эта численность была обнародована в письме президента, адресованном руководству обеих палат конгресса США, сообщило ТАСС.
Байден подчеркнул, что основными целями нахождения американских сил в Европе являются «успокоение союзников» и «сдерживание дальнейшей российской агрессии». Он также отметил, что это решение было принято в ответ на сложившуюся геополитическую ситуацию.
Напомним, в ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об угрозе ядерной опасности из-за базы США в Польше.