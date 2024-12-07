  • Новость часаЗахарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
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    Рябков: Запад должен унять свои амбиции перед переговорами с Россией
    Названы задачи нового посла России в США
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    45 комментариев
    7 декабря 2024, 02:48 • Новости дня

    Байден сообщил о 80 тыс. военных США в Европе

    Байден отчитался конгрессу о 80 тыс. военных США на территории Европы

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что в Европе развернуты 80 тыс. американских военнослужащих для сдерживания российской агрессии и успокоения союзников.

    По словам Байдена, «около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе». Эта численность была обнародована в письме президента, адресованном руководству обеих палат конгресса США, сообщило ТАСС.

    Байден подчеркнул, что основными целями нахождения американских сил в Европе являются «успокоение союзников» и «сдерживание дальнейшей российской агрессии». Он также отметил, что это решение было принято в ответ на сложившуюся геополитическую ситуацию.

    Напомним, в ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об угрозе ядерной опасности из-за базы США в Польше.

    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


    Коментарии (10)
    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (7)
    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону

    Политолог Корнилов: Лавров в интервью Карлсону обратился к американскому обществу

    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    США скрывают от американцев многие факты, касающиеся позиции России по основным военно-политическим вопросам. Интервью Сергея Лаврова, как ранее и диалог президента Владимира Путина с Такером Карлсоном, призваны прорвать информационную блокаду Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Во время разговора с главой нашего МИД Такер Карлсон подчеркивал, что многие факты относительно России от американцев попросту скрывают. Например, они не очень понимают суть испытаний «Орешника», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», – продолжил аналитик.

    По его словам, практически все интервью Лаврова – это сигнал простым американцам. «Это даже не обращение к действующей администрации, которая сейчас уходит, или Дональду Трампу, с которым Москве еще предстоит вести диалог», – считает эксперт. Спикер при этом добавил, что, конечно, в разговоре не обошли стороной Европу и Украину. «Другое дело, что, например, Киев не обладает субъектностью, об этом тоже ранее говорилось», – заметил Корнилов.

    Собеседник также полагает, что сейчас для Москвы важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада. «Это знаковое явление. До этого свою позицию так же в интервью Карлсону озвучил Владимир Путин, а теперь, под конец года, и Сергей Лавров», – заключил он.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже Минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (18)
    6 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова

    Американист Дудаков: Команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова

    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова
    @ Tucker Carlson/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Уходящая администрация Джо Байдена уже не пытается учитывать мнение Москвы по украинскому кризису. А вот Дональду Трампу только предстоит выяснить и понять позицию России в части мирного урегулирования украинского кризиса. Интервью главы МИД Сергея Лаврова ему в этом поможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Очень хорошо, что Такер Карлсон второй раз за год добрался до Москвы и хотя бы попытался понять точку зрения России. Более того, он старается эту позицию донести до своей, на самом деле, очень большой аудитории», – сказал американист Малек Дудаков.

    Он указал, что интервью с Лавровым посмотрят миллионы американцев на различных платформах и в соцсетях. «И это самое главное – точку зрения России удастся напрямую донести до огромного числа людей. Собственно, это же Карлсон сделал ранее, когда опубликовал интервью с президентом Владимиром Путиным», – объясняет аналитик.

    «Но тут надо учитывать, что за год ситуация претерпела изменения. Интервью появилось в момент, знаковый с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Уходящая администрация Байдена, как мы видим, уже никак не пытается учитывать мнение России и просто устраивает бездумную эскалацию», – рассуждает спикер.

    «А вот для Дональда Трампа и его сторонников услышать этот диалог будет полезно. Им только предстоит понять требования и условия Москвы в рамках каких-либо мирных переговоров, если они начнутся после инаугурации нового президента. Другое дело, что до этого остается еще полтора месяца», – заключил Дудаков.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 21:32 • Новости дня
    Названы задачи нового посла России в США

    Рябков: Новый посол РФ в США должен будет наладить взаимодействие с трампистским движением в Конгрессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что главной задачей нового посла России в США станет восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, что крайне важно в условиях практически нулевого взаимодействия между странами.

    Новый посол России в США должен будет сосредоточиться на возобновлении межгосударственного диалога, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Это станет первоочередной задачей в свете прихода новой администрации. По словам Рябкова, необходимо исправить ситуацию, при которой Вашингтон свел контакты с Москвой практически к нулю.

    Рябков подчеркнул, что новый посол также должен будет наладить взаимодействие с представителями так называемого трампистского движения в Конгрессе и экспертных кругах. Это необходимо, поскольку многие из них недавно пришли в политику и могут быть более открытыми для диалога. Замглавы МИД РФ отметил, что есть небольшая группа здравомыслящих политиков, с которыми важно поддерживать связь.

    «Необходимо избегать обострения, но готовность к конфронтации при необходимости должна сохраняться», – подчеркнул Рябков. Он добавил, что акцентируется внимание на здравом смысле и честном предложении восстановления российско-американских отношений хотя бы до уровня подобия нормальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и отбыл в Москву, а информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    В Румынии открыли уголовные дела по предвыборной кампании Джорджеску

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Румынии Алекс Флоренца заявил об открытии двух уголовных дел из-за предвыборной кампании независимого кандидата Кэлина Джорджеску, в связи с чем запрошена дополнительная информация.

    Как передает ТАСС, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца в интервью телеканалу Antena 3 CNN сообщил о возбуждении двух уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Кэлина Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.

    Флоренца подчеркнул, что процесс расследования является сложным и требует предоставления значительного объема доказательств. Он отметил, что уже запрошена дополнительная информация от спецслужб, а также о финансовых операциях у Национального бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. «Конечно, этот процесс нельзя завершить за несколько часов, это все должны понимать», – добавил он.

    4 декабря были рассекречены документы, представленные на заседании Верховного совета обороны Румынии, которые указали на незаконное финансирование кампании Джорджеску, хакерские атаки и предполагаемые «гибридные действия» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных в предвыборной кампании нарушений, подтвержденных рассекреченными документами, об этом сообщил телеканал Digi24. Выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой повлиять на мнение румынских граждан. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что изменение прозападного и трансатлантического курса Румынии может привести к негативным последствиям в сфере безопасности и инвестиций.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли документы солдат ЕС

    Начальник штаба сообщил о документах солдат ЕС среди ликвидированных наемников в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным «Чукча».

    Украинские войска продолжают удерживать позиции в центре Часова Яра, используя иностранных наемников. Так, среди ликвидированных бойцов находятся солдаты из стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Военный также добавил, что в радиоэфире часто звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки.

    Также «Чукча» подчеркнул, что украинское командование проводит активные оборонительные действия и регулярно пытается контратаковать, прибегая к помощи иностранных наемников.

    Он заявил, что несмотря на все усилия, падение Часова Яра является неизбежным, добавив, что «неважно скольким еще бойцам противника придется отдать жизни за эту доминирующую высоту».

    Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

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    6 декабря 2024, 08:18 • Новости дня
    В США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова

    Полковник Уилкерсон обвинил Блинкена в отсутствии контактов с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену об отсутствии контактов с Россией после его критики в адрес Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал критику в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена после его заявления против главы МИД России Сергея Лаврова. передает РИА «Новости».

    Уилкерсон напомнил Блинкену о необходимости контактов с российской стороной и обвинил его в создании антироссийского режима.

    Ранее Блинкен раскритиковал Россию за якобы односторонний подход к концепции неделимой безопасности, отметив, что Москва движима «имперскими амбициями». Уилкерсон возмутился, заявив, что Блинкен «несет ответственность» за текущую ситуацию и «бессовестно» действует, избегая контактов с российским посольством.

    Во время интервью с Такером Карлсоном  Лавров упомянул, что последний раз виделся с Блинкеном на саммите «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году. На вопрос, говорил ли он с кем-то из администрации Байдена, Лавров пошутил, что «не хочет портить их карьеру».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном,

    Также Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

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    6 декабря 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп назначил Сакса ответственным за политику в сфере ИИ

    Трамп учредил должность куратора политики США в области ИИ и криптовалют для Сакса

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп назначил миллиардера Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что предприниматель и инвестор Дэвид Сакс займется политикой администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул важность искусственного интеллекта и криптовалют, назвав их ключевыми технологиями. Он выразил уверенность, что Сакс, обладая необходимыми знаниями, опытом ведения бизнеса и прагматизмом, сможет сделать США лидером в этих сферах. «Дэвид будет отвечать за то, чтобы Америка стала мировым лидером в обеих сферах», – отметил республиканец.

    Известно, что Сакс не раз высказывался за мирное решение конфликта на Украине. В середине ноября, выступая с лекцией в Ереване, Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника. Миллиардер подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность. 

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