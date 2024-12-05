Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.26 комментариев
Макрон анонсировал назначение нового главы правительства в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о скором назначении нового премьер-министра после отставки правительства, вызванной одобрением резолюции о недоверии.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни, сообщает ТАСС. Это заявления он сделал в ходе обращения к нации.
«Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни», – заявил Макрон в своем обращении. Это решение последовало после отставки прежнего премьера Мишеля Барнье, который подал прошение об отставке правительства.
Причиной отставки стало одобрение Национальным собранием Франции резолюции о недоверии кабинету министров. Эта резолюция была принята из-за того, что правительство приняло социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента, что вызвало недовольство в политических кругах.
Также Макрон заявил, что будущее правительство Франции должно подготовить новый бюджет в начале 2025 года. При этом Макрон подчеркнул, что намерен исполнять обязанности президента страны до окончания срока полномочий в 2027 году.
Ранее сообщалось, что Макрон одобрил отставку правительства премьера Мишеля Барнье.