Макрон анонсировал назначение нового главы правительства в ближайшие дни

Tекст: Максим Попов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни, сообщает ТАСС. Это заявления он сделал в ходе обращения к нации.

«Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни», – заявил Макрон в своем обращении. Это решение последовало после отставки прежнего премьера Мишеля Барнье, который подал прошение об отставке правительства.

Причиной отставки стало одобрение Национальным собранием Франции резолюции о недоверии кабинету министров. Эта резолюция была принята из-за того, что правительство приняло социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента, что вызвало недовольство в политических кругах.

Также Макрон заявил, что будущее правительство Франции должно подготовить новый бюджет в начале 2025 года. При этом Макрон подчеркнул, что намерен исполнять обязанности президента страны до окончания срока полномочий в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Макрон одобрил отставку правительства премьера Мишеля Барнье.