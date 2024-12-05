Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%», – сказал президент, передает ТАСС.

«Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – добавил он.

Он призвал честно говорить об ограничениях, чтобы все были в курсе. В ином случае получаются ситуации, когда люди приходят за ипотекой, а лимит на нее уже исчерпан.

«Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша. Зачем?» – заключил глава государства.

В июне Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.