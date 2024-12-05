Минюст изменил порядок ведения перечня нежелательных организаций

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции обновило порядок ведения перечня нежелательных в стране организаций, сообщает РИА «Новости». Теперь в перечень могут вноситься как неправительственные, так и правительственные иностранные и международные организации. Ведомственный приказ, касающийся этих изменений, был опубликован на портале правовой информации.



В документе говорится, что «включению в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, подлежат сведения об организациях, в отношении которых генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с министерством иностранных дел РФ принято решение о признании их деятельности нежелательной».

Эти изменения вносятся в предыдущий приказ Минюста, который регламентировал порядок ведения перечня иностранных и международных – неправительственных – организаций с сентября 2015 года. В августе президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать нежелательной организации, учредителем или участником которых являются госорганы иностранного государства.

Ранее нежелательными могли признаваться только неправительственные организации, представляющие угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности России. Деятельность таких организаций также признавалась нежелательной, если они оказывали посреднические услуги при операциях с денежными средствами или имуществом нежелательных НПО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура признала деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной за использование сатанинской символики для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержку экстремистских движений. Министерство юстиции включило Международную ассоциацию интеллектуальных игр из Лихтенштейна и «Организацию молодых президентов» из США в список нежелательных организаций, обвинив их в участии в пропагандистских кампаниях и продвижении деструктивных идей. Украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России за дискредитацию внутренней и внешней политики страны.