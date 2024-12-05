Житель Владивостока избил медиков скорой из-за грязной обуви

Нетрезвый житель Владивостока напал на медиков из-за грязной обуви в квартире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Владивостока совершил нападение на бригаду скорой помощи, прибывшую по вызову к его жене, сообщает РИА «Новости». Причиной конфликта стала уличная обувь медиков, которую мужчина посчитал недопустимой в квартире. В результате спора, в состоянии алкогольного опьянения, он избил фельдшера в лифте и нанес травму водителю скорой помощи на улице, пытавшемуся остановить его.

Станция скорой медицинской помощи Владивостока уточняет, что бригада в составе фельдшеров Евгении Рязановой, Антона Дьяченко и водителя Олега Фетисова приехала вечером в среду для оказания помощи женщине, которая не нуждалась в госпитализации. Когда фельдшер заполняла медицинские документы, муж пациентки начал агрессивно себя вести, угрожая медикам физической расправой и нецензурно выражаясь.

После попытки медиков покинуть квартиру мужчина перегородил проход, однако поспешил уступить дорогу, услышав о вызове полицейских. За пределами квартиры он продолжил нападение, забежав с медиками в лифт и атаковав одного из фельдшеров.

На улице водитель скорой помощи Олег Фетисов попытался остановить мужчину, но тот успел повредить ему глаза. Прохожие пришли на помощь, однако пострадавший водитель был вынужден обратиться в травмпункт.

В настоящее время сотрудники скорой подали заявления в полицию, а водитель прошел судебно-медицинскую экспертизу для оценки вреда здоровью. В то же время дебошир написал встречное заявление на медиков. Прокуратура поставила дело под контроль и проводит доследственную проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области суд арестовал жителя Забайкальского края, признавшегося в убийстве фельдшера скорой помощи, а ранее во Владивостоке возбудили дело против мигранта, который напал на водителя скорой помощи.