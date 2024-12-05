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На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло вблизи Масджед-Солейман в Иране
На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки ощущались вблизи города Масджед-Солейман, населением 111 тыс. человек.
Как сообщает геологическая служба США, землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Ирана в 4.02 по времени UTC (7.02 мск). Подземные толчки были зафиксированы в 37 километрах к югу от города Масджед-Солейман, в котором проживает около 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».
По информации, предоставленной агентством Fars, руководитель Красного Полумесяца провинции Хузестан Вахид Шабани уточнил, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от города Хефтгель в юго-западной иранской провинции Хузестан. «В 7.32 недалеко от Хефтгеля произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера», – заявил Шабани.
По словам руководителя Красного Полумесяца Хузестана, землетрясение произошло в малонаселенном районе, до настоящего момента сообщений о пострадавших не поступало. Также нет информации о разрушениях в результате этого природного явления.
Ранее у побережья префектуры Исикава в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4, заявило японское главное метеорологическое агентство.
До этого в акватории Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3, эпицентр которого находился в море в 7 км от города, разрушений нет. На севере Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром недалеко от киргизской границы.