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ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре
Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.
Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.
Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.
Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.
Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.